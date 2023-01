Vaticano | giornata dell’allevatore | tradizionale benedizione degli animali per Sant’Antonio Abate

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In occasione di, patrono, arrivano in Piazza San Pietro a Roma mucche, asini, pecore, capre, cavalli, galline e conigli delle razze più rare e curiose salvate dal rischio di estinzione dagli allevatori italiani che da tutta la penisola sbarcano nella capitale per iniziativa dell’Associazione italiana Allevatori (AIA) e della Coldiretti L'articolo proviene da Firenze Post.

Open

È un quadro impressionante, che richiama alla mente quanto dice il Concilioii, a ... portatelo nella tasca o nella borsa e poi quando avete un po' di tempo, leggete qualcosa nella. ...*** Udienze. Lettere Credenziali. Avviso di Conferenza Stampa Sala stampa della Santa Sede *** Udienza del Santo Padre ai rappresentanti della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia. Vaticano, giornata di lavoro per i dipendenti della Santa Sede: uffici ... In occasione di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, arrivano in Piazza San Pietro a Roma mucche, asini, pecore, capre, cavalli, galline e conigli delle razze più rare e curiose salvate dal risc ...Avezzano. Non sono nuovi di questa esperienza e, domenica 15 gennaio, sono tornati a viverla con entusiasmo: felici per aver ...