Vangelo di oggi 16 Gennaio 2023 | Mc 2 | 18-22 | Video commento

goldwebtv.it

Quel suo vivere ilsine glossa come Francesco d'Assisi lo portò ad accogliere e ad ... È Cappotto,docente di Psicologia clinica all'Università di Palermo, che racconta: "Abbiamo parlato ...... ma colui che gli disse: 'Tu sei mio figlio,ti ho generato', gliela conferì come è detto in ...Dalsecondo Marco Mc 2,18 - 22 In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei ... Caserta. Il pensiero di don Giannotti sul Vangelo di oggi: "Il compito ... Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della liturgia odierna (cfr Gv 1,29 - 34) riporta la testimonianza di Giovanni il Battista su Gesù, dopo averlo battezzato nel fiume Giordano. Dice così ...Siamo nel tempo ‘Ordinario’ dell’anno liturgico: sono 43 settimane durante le quali la Liturgia catechizza il popolo di Dio per prepararlo ad incontrare ...