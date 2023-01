Uomini e Donne spoiler 16 gennaio | Lavinia bacia Campoli | Federico nel caos

Witty TV

... che oggi nelle tre comunità di via Archirafi (persenza fissa dimora), di via Decollati (per persone immigrate) e di via Garibaldi (persenzatetto, single o mamme con bambini) accoglie ...La regola aurea, dunque, è smetterla di considerare lecome delle minorate al di sopra di ogni giudizio . Loro sono responsabili " e vanno responsabilizzate ", esattamente come gli. ... Venerdì 13 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV L’ultimo successo della popstar è una canzone contro il suo ex Piqué, che ama un’altra. Ha dimostrato che, dopo un divorzio, il denaro è il miglior alleato ...Dominio nella prova di Coppa del Mondo della Capitale francese. L'Italia concede il bis, dopo i trionfi di ieri ...