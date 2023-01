Uomini e Donne anticipazioni | Nuovo trono a rischio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Arrivano le interessantidi. Adesso ilè a: ecco che cosa succederà Finalmente arrivano le nuovedi, il dating show condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. In molti si sono appassionati alle vicende dei concorrenti in gara e vorrebbero sapere di più su quello che succederà, anche rovinandosi quella che comunemente definiamo “suspense”. Ecco che cosa dicono ledi. Che cosa succederà, FormatonewsNon ci sarà alcuna scelta per quanto riguarda Federico Nicotera e Lavania Mauro. I due sembrerebbero ancora indecisi e vorrebbero continuare ancora nella ...

Witty TV

E non si può non notare, però, che alcuni deglipolitici che c'erano allora ci sono ancora. ... Massimo Arcidiacono Il pentito Gaspare Mutolo: 'della mafia salvate i vostri figli' - ascolta ...La puntata di oggi diriprende esattamente da dove ci eravamo lasciati, con lo scontro tra Lavinia Mauro e ... Venerdì 13 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Ormai da qualche mese, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di uscire insieme da Uomini e Donne. I due, in cui non tutti credevano, hanno anche ...Nuove anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne: Armando sarà nuovamente presente nel parterre mentre la sfilata di Roberta colpirà Riccardo. Armando Incarnato, Roberta Di Padua e ...