Uomini e Donne | anticipazioni 16 gennaio 2023 | Lavinia e Alessio Campoli | ultime news su Federico | trono over o classico oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Inizia una nuova settimana, ma tra impegni, studi, progetti lavorativi, i telespettatori possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo perché anche, come sempre, andrà in onda, il dating show che da anni, ormai, appassiona il pubblico. Tra storie d’amore che nascono, discussioni e protagonisti, anche del, pronti a mettersi in gioco con la speranza di trovare la persona giusta. Ma cosa succederà nella puntata di? Ecco tutte lebaciaStando allesi ritornerà a parlare della tronistaMauro, che ancora deve fare la sua scelta ed è sempre ...