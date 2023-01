Universiadi invernali | Memola di bronzo nel pattinaggio sul ghiaccio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) A Lake Placid (USA), località dove si svolsero le Olimpiadi nel 1980, si stanno disputando ledove oltre 230 partecipanti di molti Paesi del mondo si danno battaglia per conquistare una medaglia nelle discipline sportive. Portabandiera per l’Italia è stato l’atleta dell’ IceLab di Bergamo Nicolajche molto emozionato ha dichiarato di essere orgoglioso e fiero del ruolo che il CUS Italia ha voluto riservargli. La Danza apre la competizione nele proprio il rappresentante bergamasco di Cenate Pietro Papetti, in coppia con Leia Dozzi, si classifica al sesto posto dopo la Rythm Dance per poi recuperare nel programma libero, molto veloce e scorrevole, ottenendo dai giudici valutazione oltre i 100 punti che sono valsi alla coppia italiana il terzo posto del ...

