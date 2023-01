Uncoupled | la serie Netflix non avrà una seconda stagione

(Di lunedì 16 gennaio 2023)2 non si fa:cancella latv con protagonista Neil Patrick Harris. Non ci sarà unain streaming. Tvserial.it.

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Netflix ha cancellato, latv con Neil Patrick Harris uscita la scorsa estate. LEGGI:(stagione 1): la recensione GUARDA:: il trailer completo della nuovacon Neil Patrick Harris ....... La cancellazione non è sicuramente un fulmine a ciel sereno : laTV, interpretata da Neil Patrick Harris , si è a malapena registrata nella Top 10 settimanale di Netflix America, ... Uncoupled: Netflix cancella la serie con Neil Patrick Harris dopo una sola stagione Niente da fare per Uncoupled, la nuova comedy realizzata dal creatore di Emily in Paris: Netflix ha deciso di cancellarla dopo una sola stagione, lasciando molte storie incomplete.La serie comica di Neil Patrick Harris non vedrà una seconda stagione. La piattaforma streaming Netflix la cancella dopo una sola stagione.