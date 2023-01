Uncoupled | la serie Netflix con Neil Patrick Harris cancellata lasciando molte storie in sospeso

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Niente da fare per, la nuova comedy realizzata dal creatore di Emily in Paris:ha deciso di cancellarla dopo una sola stagione,incomplete. Nuova cancellazione in casa. La piattaforma di streaming ha annunciato che non rinnoverà per una seconda stagione, comedy conuscita a luglio dello scorso anno e che ha ricevuto molti apprezzamenti di critica e pubblico. Laha avuto un punteggio del 73% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, ma non è rimasta a lungo nella Top 10 delle più viste su. Composta da otto episodi,segue le vicende di Michael, interpretato dall'attore ...

