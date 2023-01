Un' attivista italiana è stata arrestata dai soldati israeliani a Betlemme

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ihanno arrestato un'di 50 anni, Stefania Costantini, durante un raid nel campo profughi di Deheisheh, nella città di, nel sud della Cisgiordania, in cui un ragazzo di 14 anni è stato...

Agenzia ANSA

Una cittadinadi circa 50 anni, Stefania Costantini, è stata fermata questa mattina nel campo profughi di ... dove hanno trovato l'e l'hanno fermata. .Nella Abbonati per leggere anche Leggi anche Betlemme, fermataAfghanistan, nelle vetrine di Kabul manichini incappucciati per ordine dei Talebani Greta Thunberg portata via con la ... Cisgiordania: attivista italiana fermata a Betlemme - Ultima Ora Si riduce a quattro l’elenco dei superlatitanti più ricercati d’Italia stilato dal Viminale dopo l’arresto di Messina Denaro ...L'iniziativa di attivisti ambientalisti. Ai responsabili dell'ufficio diplomatico verrà donata una copia dell'opera "Tu vuò fa l'italiano" ...