Una settimana complicata per Giorgia Meloni

Il Sole 24 ORE

Diverse aziende europee, studi e vari esperimenti dimostrano che l’introduzione di una settimana lavorativa di quattro giorni è vantaggiosa sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. La ...Gli incontri iniziano mercoledì 18 Gennaio. Si tratta di 24 incontri per approfondire la conoscenza, il dialogo ecumenico ...