Una grande vittoria dello Stato E Meloni vola a Palermo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L'incontro del presidente del consiglio con il procuratore distrettuale e i carabinieri del Ros: "Lodimostra di non arrendersi di fronte alla mafia"

Provincia Granda

...Access Management (IAM).' 'Iniziamonuova fase della nostra vita aziendale - ha dichiarato Daniele Masi, Socio e Direttore Commerciale di Advnet - si tratta di un passo che effettuiamo con...Ecco le reazioni del mondo politico 'vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia': così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha commentato la ... «Una grande vittoria», il commento di Antoci dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro 4' di lettura 16/01/2023 - Una sala gremita ha accolto la proposta di Aperitivo Letterario del Gruppo di Lettura di Civitanova Marche presso il Caffè del Teatro Cerolini, che ha avuto come ospite l’au ...Insieme a Matteo Messina è stato arrestato anche Giovanni Luppino, accusato di favoreggiamento. Avrebbe accompagnato il boss alla clinica per le chemioterapie ...