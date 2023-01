Una bella giornata per l' Italia Salvini ringrazia gli eroi in divisa

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La prima rossa di Cosa nostra è finalmente in manette. “Dopo trent'anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. È con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati e assicurati alla Giustizia", è il commento del vicepremier e ministro Matteo. "È unaper l'e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostriinnon mollano mai”, dichiara il leader della Lega. Tra i primi nel governo a commentare la notizia c'è il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Arrestato Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone ...