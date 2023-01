Un weekend di rugby sulla neve

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) C’è Mico, che ha partecipato a tutte le edizioni e che ora ha coinvolto la sua squadra, la Stella Rossa di Milano. C’è Silvia che vive qui e che scende in campo con le sue compagne da anni. C’è Marco, che è il più bravo di tutti a cercare giocatori in giro per il campo base, “rubandoli” agli avversari e dandogli la maglia del Ladispoli: un fenomeno che si è diffuso talmente tanto che ha preso il nome di Cavicchismo, dal suo cognome. Ci sono tante altre persone: volontari, medici, speaker, fotografi, atleti (più o meno) dall’Italia, dall’Europa e dall’Iran, ma soprattutto c’è lei. La. Per la decima volta, il torneo di Snowdi Tarvisio, in provincia di Udine, una manciata di chilometri dalla Slovenia, raccoglie le avventure e le disavventure sportive di svariati pazzi, che per un paio di giorni danno prova di coraggio e forza, giocando ...