Un regalino per Messina Denaro? Il pentito accusa | Meloni lo zittisce così

Dire

...a Non è l'Arena aveva rivelato la possibilità che in questi mesi si materializzasse un '': '... alcuni agenti sono entrati nella strutturagarantire la sicurezza dei degenti, mentre dopo l'...Sarebbe un fiore all'occhielloil governo, un bel...' A usare queste parole fu due mesi fa, a novembre 2022, Salvatore Baiardo, l'uomo che gestì la latitanza dei fratelli Graviano, a ... Video |Matteo Messina Denaro, quando Baiardo disse a Giletti: "Che ... Il governo era, da giorni, in affanno, appannato, travolto dalle liti. Sui rincari del carburante e le accise. Sull’autonomia differenziata. E su altro. Le polemiche stavano travolgendo la coalizione ...Buone notizie per Stefano Pioli in vista della finale di Supercoppa contro l'Inter. Anche oggi il rossonero ha lavorato in ...