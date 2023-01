Un prete cattolico ucciso in Nigeria. L'ennesima tappa del massacro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Un sacerdote è l'vittima della violenza contro i cristiani in. Domenica intorno alle 3 del mattino padre Isaac Achi è stato bruciato vivo,in un attacco contro la residenza parrocchiale della chiesa cattolica di San Pietro e Paolo, a Kafin-Koro, nella regione di Paikoro. Nell'attacco è rimasto gravemente ferito il confratello padre Collins. Il responsabile delle relazioni pubbliche della polizia nello stato, Wasiu Abiodun, ha dichiarato che "i banditi hanno tentato di entrare nella residenza, ma non ci sono riusciti, e hanno dato fuoco alla casa, mentre il reverendo padre è morto carbonizzato". Le squadre tattiche della polizia di Kafin-Koro, ha riferito Abiodun, "sono state immediatamente inviate sul posto, ma i teppisti sono fuggiti prima del loro arrivo". "Un attacco codardo e disumano", ha detto il ...

Avvenire

- - > Padre Isaac Achi, ucciso domenica mattina in Nigeria, nell'attacco alla sua casa parrocchiale. Secondo la polizia del Paese africano, il parroco sarebbe morto nell'incendio provocato da banditi ...Domenica mattina, in Nigeria, un gruppo di banditi ha attaccato, prima dell'alba, la residenza parrocchiale della chiesa cattolica di San Pietro e Paolo, a Kafin - Koro, nella regione di Paikoro e ... Nigeria, un prete cattolico ucciso e uno ferito Padre Isaac Achi è stato bruciato vivo, ucciso in un attacco contro la residenza parrocchiale della chiesa cattolica di San Pietro e Paolo, a Kafin-Koro. Tajhani: "Presto nominerò un inviato speciale ...Don Francesco Fiorino, fondatore a Marsala del Centro dei Giusti di Sicilia, commenta l’arresto del boss Matteo Messina Denaro ...