Un posto al sole | ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nella serata di oggi è andata in onda una nuovadella soap opera italiana Unal, con protagonista assoluta la bellissima città di Napoli. Non siete riusciti a vederla? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi Unaldel 16 Gennaio. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladi Unaldel 16 Gennaio Ladi Unalsi può riin TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse ...

Tv Sorrisi e Canzoni

Per lei viene attrezzata una villa aldell'albergo che aveva prenotato, una villa con segretaria personale al seguito, di cui approfitta per prendere ilin attesa dell'arrivo del leader. ...Trame puntate giorno per giorno della soap Unaldal 16 al 20 gennaio 2023. Lunedì 16 gennaio Alice prende una difficile decisione che non convince Elena. Viola e Damiano faticano a gestire la tensione. Clara cerca di scoprire la ... Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 gennaio 2023 Nuova settimana e nuovo appuntamento con Un posto al sole, la soap opera ambientata a Napoli. L’episodio del 16 gennaio 2023 va in onda non prima delle 20,50 su Rai 3. Vediamo le anticipazioni, come… ...Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 17 gennaio 2023 Martedì 17 gennaio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una rapina ...