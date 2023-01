Un nuovo anno di progetti | con MOGI Caffè

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il 2023 si è già messo in moto e in attività, econ lui: nuove energie, nuove sfide, nuoviin cui cimentarsi. L’aroma delavvolgerà come sempre il territorio bergamasco, con buon gusto e qualità: l’angolo barsarà presente nella mensa di Namasté Cooperativa Sociale e nella nuova sede di Bergamo News, partner di lungo corso. Ma il vento di tostatura profumata si spingerà oltre la Lombardia arrivando a Parigi con un elegante triciclo nel cortile interno di JK Hotel. Con ilinizio,rinnova anche il suo e-commerce ottimizzando le funzionalità e l’esperienza di acquisto per i clienti in Italia e nel mondo: dopo una breve pausa di chiusura per lavori in corso, il sito tornerà online all’inizio del mese di febbraio. E nel 2023prosegue ...