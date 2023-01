' Un nouveau regard' per Mauro Bolognini Oggi la presentazione - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L'evento di lancio dedicato alla mostra per il centenario della nascita del regista in biblioteca con i ...

LA NAZIONE

L'evento di lancio dedicato alla mostra per il centenario della nascita del regista in biblioteca con i ...... Português] Francese - ore: 09.25 Speaker: Frères et s"urs, nous commençons aujourd'hui un... Tout commence par lede Jésus sur cet homme. Il le considère tel qu'il est, avec ses misères ... "Un nouveau regard" per Mauro Bolognini Oggi la presentazione Dimanche après-midi, Rodez a réalisé un gros match pour sa reprise après une trêve d’un mois, contre la vallée du Girou. De quoi satisfaire les 1000 spectateurs présents dans la nouvelle tribune côté ...