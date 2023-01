Un gruppo su Fb per "mitigare effetto Cartabia" sui divorzi

Fcinternews.it

Domenica mattina, in Nigeria, undi banditi ha attaccato, prima dell'alba, la residenza ... "mentre padre Collins èstato portato in ospedaleessere curato". Il commissario di Polizia, del ...Tim Vanden Bempt, che fa parte di undi ricerca che indaga sulle atrocità civili nel Tigrè ... Secondo il capo della Commissionei diritti umani dell'Etiopia, Daniel Bekele, le stime fornite ... CdS - Lukaku nel gruppo per la Supercoppa: partirà titolare Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha reso noti i KPI consolidati gestionali al 31 dicembre 2022 ...(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - La riforma Cartabia "penalizza il ruolo dell'avvocato" e per "mitigare i suoi effetti, nel settore dei divorzi e delle separazioni", un avvocato ha pensato di utilizzare i ...