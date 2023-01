Ultim’ora | Avatar 2 già nella top ten dei migliori incassi italiani di tutti i tempi

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 16 gennaio 2023) James Cameron è un regista abituato a film colossali e visionari. Tutto il suo cinema è un continuo voler portare più in là la grande macchina spettacolare della settima arte. Cameron non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide e ha sempre prodotto film capaci di creare un’attenzione ad una curiosità straordinarie.2 record/ I Love TradingOpere come Titanic o il primocompletamente in tre dimensioni avevano trascinato al cinema una quantità di pubblico che raramente si era mossa per una pellicola cinematografica. Anche2 non smentisce il talento visionario del regista americano, infatti2 è già entratotop ten deidi ...