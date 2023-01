Ultimo saluto a Vincenzo Malagò | mondo dello sport riunito a Roma

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ile non solo si èper l’questa mattina nella basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica, a, lo stesso luogo dove il 19 dicembre è stato dato l’a Sinisa Mihajlovic. Tante le testimonianze di affetto da parte di familiari e amici come Carlo Verdone, Luca Cordero di Montezemolo, Adriano Panatta e Fiorello. Hanno preso parte alle esequie il ministro per loe i giovani Andrea Abodi, il presidente del Cip, Luca Pancalli, il presidente e ad die Salute Vito Cozzoli e il dg Diego Nepi Molineris, i presidenti federali e i colleghi del figlio Giovanni, presidente del ...