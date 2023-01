Ultime Notizie – Unicusano ospiterà le reliquie di Rosario Livatino | il ‘giudice ragazzino’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Saranno a Roma fino al 21 gennaio ledel, così lo definì l’ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga il beato, martire della lotta alla mafia. Si tratta della prima solenne Peregrinatio Beati Rosarii– Fidei et Justitiae Martyris, un’iniziativa voluta dalla Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei Siciliani in Roma e organizzata dal Comitato Peregrinatio Beati Rosariipresieduto dal Primicerio dell’Arciconfraternita, per rendere omaggio a questa esemplare e contemporanea testimonianza di figura unificante. Le tappe saranno diverse, tra queste il 18 gennaio all’Università Niccolò Cusano, dove verrà celebrata una messa e messa in mostra nella cappella la sacra reliquia del giudice. ...