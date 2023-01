Ultime Notizie – Scontri ultras A1 | daspo per 9 tifosi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Emessi i primi provvedimenti restrittivi per idella Roma e del Napoli protagonisti deglidi domenica 8 gennaio lungo l’autostrada A1 nei pressi dell’area di servizio di Badia al Pino, nel territorio aretino. Il questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, ha notificato nove: il divieto di accedere alle manifestazioni sportive riguarda tre ultrà della Roma e sei del Napoli. Ma il numero dei, riferisce l’Adnkronos, è destinato a salire man mano che vengono identificati gli autori dei tafferugli, operazione ancora in corso da parte delle Digos delle Questure di Napoli e di Roma: si tratta di un’operazione complessa, anche perchè i protagonisti deglierano con il volto travisato e incappucciati e sarebbero stati decine, stimati tra 200 e 300. Quattro dei nove ...

