Ultime Notizie – Roma-Fiorentina 2-0 | doppietta Dybala stende i viola

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Paulotrascina lafirmando con unala vittoria all’Olimpico contro lanel posticipo domenicale della 18/a giornata. Protagonista anche il partner d’attacco della ‘Joya’ Abraham, autore dei due assist. Giallorossi che restano al 5° posto insieme a Lazio e Atalanta a quota 34 punti, a -3 dal quarto posto attualmente occupato dall’Inter. Frenata invece per la, rimasta in 10 nel primo tempo per il doppio giallo a Dodo, dopo due successi consecutivi al Franchi tra campionato e Coppa Italia. I gigliati sono noni con 23 punti insieme al Torino. All’Olimpico si comincia con una lunga fase di studio interrotta da Zalewski, che al quarto d’ora va in break e impegna Terracciano con il primo tiro del match. La risposta dellaè nel destro da ...

Corriere Roma

