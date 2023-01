Ultime Notizie Roma del 16-01-2023 ore 19 | 10

(Di lunedì 16 gennaio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo a Palermo in apertura perché il boss mafioso Matteo Messina Denaro latitante da 30 anni è stato arrestato oggi dai carabinieri del Ros l’inchiesta che ha portato alla cattura del capo mafia di Castelvetrano coordinata dal Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia dal Procuratore aggiunto Paolo Guido Matteo Messina Denaro è stato arrestato all’interno della clinica privata La Maddalena dopo un anno fa era stato operato ed allora stava facendo delle terapie in the hospital documento falso i servizi sanitari c’era scritto il nome di Andrea Bonafede Bravi bravi urla di incoraggiamento applaudi nei confronti dei Carabinieri del Ros da parte di decine di pazienti e loro familiari che hanno accompagnato arresto del superlatitante nella clinica la ...

