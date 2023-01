Ultime Notizie Roma del 16-01-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno andiamo a Palermo in apertura è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza il capo di Cosa nostra Matteo Messina Denaro il boss di Castelvetrano è stato catturato dai carabinieri del Ros mentre era ricoverato in una clinica La Maddalena Dove si trovava per un day hospital per una seduta di chemioterapia gli abbracci tra i carabinieri la loro esultanza davanti al luogo della cattura hanno sottolineato lo storico arresto del superlatitante che In ospedale era in cura da un anno sotto il nome di Andrea Bonafede Il Padrino di Castelvetro è stato portato prima nella caserma San Lorenzo di Palermo e poi un’altra l’ultimo capo di Cosa nostra condannato all’ergastolo per decine di omicidi per le stragi del 92 sanitari che lo curavano diceva amo stare solo mi piace vivere mi piacciono le ...