Ultime Notizie Roma del 16-01-2023 ore 15 | 10

Persone vicine alla coppia, familiari e conoscenti vengono ascoltati dagli investigatori per ricostruire leore di vita dei due. Teresa di Tondo era una educatrice, lavorava nel sociale con ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 242 positivi su 3.950 tamponi esaminati , 362 in meno di ieri con 3.606 ...Il maggior talento della MotoGP si è fermato e la Honda ha perso il filo. Quanto tempo occorrerà per ritrovare una linea precisa nello sviluppo della moto Quanto ha impiegato la Ducati a dimenticare ...Si terrà a Roma e in streaming su MYmovies dal 20 al 23 aprile 2023 la settima edizione dell'Aqua Film Festival, rassegna internazionale per lavori dedicati al tema dell’acqua organizzata dall'Associa ...