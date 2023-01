Ultime Notizie Roma del 16-01-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro secondo quanto si apprende sarebbe stato arrestato all’interno di una clinica privata di Palermo il boss mafioso si era recato nella clinica privata dove era stato arrestato per sottoporsi a terapieIl comandante dei Ros dei Carabinieri Pasquale angelosanto dopo l’arresto l’antitrust ha avviato distrutto un’ispezione nei confronti di esso IP Kuwait petroleum Italia e Tamoil lo Nunzia l’autorità spiegando di aver riscontrato irregolarità per l’applicazione la pompa di un prezzo diverso da quello pubblicizzato nonché per l’omessa comunicazione dei prezzi del carburante al portale osservaprezzi carburanti è stata trovata dalle autorità nepalesi la scatola nera dell’aereo della Yeti Airlines ...