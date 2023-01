Ultime Notizie Roma del 16-01-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è salito a 35 morti il bilancio dell’ attacco missilistico delle Forze Armate russe che ha colpito un condominio Ginepro in Ucraina lo ha confermato il governatore regionale Valenti residenza l’operazione B soccorso di salvataggio Dimmi Pro stanno andando avanti per meno 40 ore di notte soccorritori hanno estratto altri morti dal condominio distrutto da un missile Russo ha detto Aggiungendo che in questo momento l’attacco del nemico è così la vita 35 abitanti dell’edificio tra loro ci sono due bambini il governatore Ha poi aggiunto che 39 persone sono state salvate e 75 sono state ferite tra i miti si contano 14 Bambini resta Ignoto Il destino di Altri 35 abitanti dell’edificio continua la ricerca delle persone sotto le macerie l’attacco ha raggiunto i suoi obiettivi fa ...