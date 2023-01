Ultime Notizie Roma del 16-01-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio incidente mortale Questa mattina sulla A4 nel tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano coinvolti 4 mezzi pesanti con materiali disperso sull’asfalto il primo bilancio parla di una vittima alcuni feriti mezzi di soccorso sul posto è chiuso entrambe le carreggiate tra Seriate Cavenago con oltre 8 km di coda tragedia a Trani Dov’è un uomo di 52 anni Massimo Petrelli una donna di 34 Teresa di Tondo sono stati trovati morti nella villetta in cui vivevano lei è stata colpita con alcune coltellate mentre loro è stato Trovato impiccato in giardino secondo gli investigatori 52enne avrebbe ucciso la donna e poi si sarebbe suicidato i due erano sposati e avevano una figlia adolescente indagano i carabinieri in Congo esplode una bomba in una chiesa nella provincia il nord ...