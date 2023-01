Ultime Notizie Roma del 16-01-2023 ore 07 | 10

(Di lunedì 16 gennaio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 16 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale nel pomeriggio una donna di 27 anni è stata estratta dalle rovine in terapia intensiva Con gravi ipotermia i medici stanno lottando per la sua vita in totale 39 residenti in dell’edificio sono stati salvati dalle macerie il pino di più di 40 e sconosciuto così ha riferito il capo dell’amministrazione statale regionale dei vini Pro Valenti Racing con su telegram Aggiungendo che è salito a 29 morti il bilancio dell’attacco sulla condominio amico in Ucraina almeno 68 persone sono morte nell’ incidente aereo verificatosi ne parla che ha coinvolto un volo della Yeti Airlines con 72 persone a bordo Lo ha reso noto la polizia locale 31 corpi sono stati portati in ospedali ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP un funzionario di polizia a centri Aggiungendo che 36 corpi sono stati trovati Antonella ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...MilanNews.it ti offre l'applicazione completamente gratuita che porta tutte le notizie del mondo rossonero sul tuo Smartphone, iPhone, iPad o iPod Touch! Porta sempre in tasca la ...In tutto attesi 52 capi di Stato e di governo e circa 600 top manager. Per l'Italia ci sarà il ministro dell'Istruzione Valditara ...