Ultime Notizie – Morte Lollobrigida | Ornella Muti | “Se ne va altra grande stella del cinema italiano”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Con la scomparsa di Ginase ne va un’del”. Cosìall’Adnkronos appresa la notizia delladi Ginascomparsa oggi a 95 anni. “Vedere che stanno morendo tutte la grandi star delmi fa un certo effetto – prosegue commossa – ho iniziato la mia carriera a soli 15 anni ed è molto doloroso vedere scomparire un intero mondo di artisti con cui ho collaborato”, conclude l’attrice. (di Alisa Toaff) Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Braccio di ferro con il Governo sull'astensione che era prevista per il 25 e 26 gennaio ed è stata poi ...Le sueparole All'epoca della prima fuga disulla sua salute e progressivo ritiro dalle scene, dieci anni fa, Jack Nicholson rispose sulle pagine del Sun: "Non lavorerò fino al giorno ...Veronica Ursida, ospite di Non è l'Arena, ha confessato di essere stata tradita: la reazione di Massimo Giletti piace al grande pubblico.La Sampdoria è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide (7V, 4N) contro l’Empoli in Serie A: l’unico successo toscano nel periodo risale al 12 maggio 2019 (1-2 al Ferraris).