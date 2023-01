Ultime Notizie – Messina Denaro | Saviano | “Era dove tutti sapevano fosse”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Comei capi era esattamente nel luogo”. Roberto, su Twitter, si esprime così sull’arresto del boss mafioso Matteo, catturato oggi a Palermo in una clinica. ”L’ultimo sovrano della generazione stragista di Cosa Nostra non è riuscito più a nascondersi. Arrestato ‘U Siccu’ Matteo! Ovviamente era nella sua terra: comei capi era esattamente nel luogo”, il tweet di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Gossip di oggi 16 gennaio 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 16 gennaio 2023 troviamo la maglietta sbarazzina di Wanda Nara che si solleva in diretta e la nuova star di Sportitalia che minaccia la Leotta, Alice De Bortoli . ...AGI - Addio alla Bersagliera. Gina Lollobrigida è stata una dellegrandissime icone del cinema italiano. Da studentessa di Belle Arti di Subiaco a star ...da quanto traspare dalle poche...Oggi torniamo a parlare di TikTok, il social network più chiacchierato dell’ultimo anno, perché arriva una novità importante. Come abbiamo visto più volte in queste ultime settimane si è scatenata una ...Nel 2018, le è stata dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Negli ultimi anni le sue apparizioni televisive sono state legate all’annuncio dell’intenzione di sposare l'imprenditore spagnolo ...