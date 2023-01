Ultime Notizie – Messina Denaro | la testimonianza | “Ho fatto la chemio con lui | dava il numero alle mie amiche”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Faceva lacon me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile“. Così una donna, in un video di Tv2000 anticipato stasera dal Tg2000, racconta di aver condiviso le sedute diterapia con Matteoall’interno della clinica privata ‘La Maddalena’ di Palermo in cui stamattina il boss mafioso è stato catturato dai carabinieri del Ros. Nel video, che sarà trasmesso integralmente dal programma ‘Siamo noi’ domani15.15, le parole della paziente: “Ci sono anche mieche hanno il suodi telefono. Lui manmessaggi a tutti. Ha scambiato messaggi con una mia amica fino a questa mattina. Lei è ora sotto shock a casa“. “Veniva chiamato Andrea”, prosegue la donna. “Ho ...

