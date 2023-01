Ultime Notizie – Messina Denaro | la notizia dell’arresto – Video

(Di lunedì 16 gennaio 2023) ”Oggi i carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Legione Sicilia, nell’ambito delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Palermo, hanno arrestato il latitante Matteoall’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche”. Così il comandante dei carabinieri del Ros, Pasquale Angelosanto, dà ladel boss mafioso dopo 30 di latitanza . Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

La piazza finanziaria nipponica paga il forte apprezzamento dello yen nellesedute, legato ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ...Genoa - Venezia, leGenoa (Getty Images) Momenti decisamente differenti per le due squadre. tutte ledi genoa venezia dove - vederla Leggi i commenti Calcio: tutte le[ { "@...(Adnkronos) – Contagi, ricoveri e morti per Covid in calo in Italia nell’ultima settimana. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana che va dal 6 al 12 ...Questa mattina le associazioni dei gestori voteranno probabilmente sì alla protesta proclamata la scorsa settimana contro "l'ondata di fango", ...