Ultime Notizie – Messina Denaro | fratello agente scorta Borsellino | “Una soap | stesso copione di Riina”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Sinceramente più che entusiasta sono arrabbiato. Mi sembra di rivivere unaopera, lodi 30 anni fa con l’arresto die poi sappiamo cosa è successo con la mancata perquisizione del covo…”. A dirlo all’Adnkronos è Luciano Traina,di Claudio, l’dimorto insieme ai colleghi nella strage di via D’Amelio che costò la vita anche al giudice Paolo, parlando dell’arresto, ad opera dei carabinieri del Ros, dell’ormai ex primula rossa Matteo. “Non credo si sia trattato di una cattura vera e propria, penso piuttosto che ormai ammalato si sia fatto arrestare o qualcuno lo abbia consegnato”, aggiunge. L’ispettore di polizia in pensione non è solo il ...