Ultime Notizie – Messina Denaro | ecco come i Ros hanno catturato il boss malato

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nessuna soffiata, nessun collaboratore. La cattura delMatteoè stato il risultato di una indagine tradizionale coordinata dalla Procura di Palermo, da pochi mesi guidata da Maurizio de Lucia. I Carabinieri del Ros e gli uomini del Gis si sono presentati questa mattina poco prima delle otto alla clinica Maddalena di Palermo in attesa che arrivasse un paziente oncologico di nome ‘Andrea Bonafede’. L’uomo che usava quel nome e cognome, occhiali scuri e cappellino bianco di lana, si è presentato puntuale per fare il tampone prima di eseguire la seduta di chemioterapia. Masono arrivati gli investigatori a quell’uomo che in realtà era Matteo? Da circa tre mesi gli inquirenti avevano capito che ilpotesse usare quello ...

Peskov ha infine definito "manipolazioni informative" lesui contrasti tra il corpo ... "Nellesei settimane, sia la Russia sia l'Ucraina hanno ottenuto guadagni sofferti ma limitati in .... Sabato prossimo andrà in scena il derby campano Salernitana - Napoli . La capolista di Spalletti affronterà i granata all'Arechi , reduci dalla pesante sconfitta per 8 - 2 con l'...Social e televisione saranno i due canali privilegiati su cui puntare. In questo contesto vale la pena ricordare anche alcuni dati relativi a problemi alimentari: negli ultimi giorni la regione Emilia ...L'arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro riporta alla mente uno degli omicidi più crudeli ordinati dal boss, nonché uno di quelli rimasti maggiormente nella memoria collettiva degli italiani ...