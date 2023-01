Ultime Notizie – Messina Denaro | arresto in prima pagina sulla stampa estera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’del boss mafioso Matteoa Palermo, a 30 anni da quello di Totò Riina, domina le prime pagine sei siti di informazione straniera. Politico ricorda che ”era il numero uno nella lista dei latitanti di mafia più ricercati d’Italia ed era latitante dal 1993”. ”Arrestato in Sicilia il boss mafioso più ricercato d’Italia”, ha titolato la Bbc con una breaking news. Stesso titolo scelto dal Guardian, che aggiunge: ”il presunto boss della mafia siciliana di Cosa Nostra era in fuga da più di 30 anni”. Il giornale ricorda che era ”stato condannato in contumacia all’ergastolo per il suo ruolo negli omicidi del 1992 dei procuratori antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Rischia anche l’ergastolo per il suo ruolo negli attentati dinamitardi a Firenze, Roma e Milano che hanno ucciso 10 persone l’anno successivo”. ...