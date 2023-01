Ultime Notizie – Ecco la carta di identità del boss | professione ‘geometra’

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Andrea Bonafede, nato a Campobello di Mazara (Trapani) il 23 ottobre del 1963.la, ladidi Matteo Messina Denaro, alias Andrea Bonafede, il nome falso scelto nella latitanza. Ilera residente a pochi km dalla sua città natale, Castelvetrano, a Campobello di Mazara in via Marsala 54. Di, si legge nelladi. E’ alto 1,78, calvo e con gli occhi castani. Segni particolari “nessuno”. La tessera,cea, è stata emessa l’8 febbraio 2016 e scade il 23 ottobre del 2026. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

...ha quindi avuto la meglio nelletre sfide, di cui due quest'anno: in finale sull'erba di Stoccarda e al terzo turno degli US Open, in quattro set. Leggi i commenti Scommesse: tutte le...La formazione di Stefano Pioli ha vinto soltanto una dellequattro gare giocate, venendo ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le16 gennaio 2023I ragazzi del basket di Battipaglia vincono ancora in Serie D e si portano a quattro lunghezze dalla vetta della classifica.Si chiamava Roberto Raspati . E' l'ennesima vittima sul lavoro in Umbria . E' precipitato da un palazzo di San Mariano di Corciano , ...