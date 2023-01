Ultime Notizie – Carraro | “Scudetto al Napoli farebbe piacere a Italia intera”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “rullo compressore? De Laurentiis dal 2004 ha fatto un lavoro straordinario facendo coincidere i risultati sportivi ai conti in ordine. Io penso che loalall’per quello che rappresenterebbe la città e sarebbe ricordo fantastico di Maradona. I napoletani hanno tutto il diritto di segnare”. Lo ha detto Franco, ex presidente di Coni e Figc, a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Aspettiamo però a dare giudizi definitivi.è anche una città scaramantica. E’ vero che Juventus, Milan e Inter hanno dei grandi alti e bassi e che ilsembra più consistente, ma aspettiamo ad allargarci. Triplete? I tifosi napoletani hanno diritto di sognare e ci ...

Persone vicine alla coppia, familiari e conoscenti vengono ascoltati dagli investigatori per ricostruire leore di vita dei due. Teresa di Tondo era una educatrice, lavorava nel sociale con ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleIl numero 10 brasiliano della squadra di Galtier ha deluso nuovamente in campionato, con i parigini che sono stati sconfitti di misura in trasferta a Rennes ...Ennesimo blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Milano. Domenica mattina i manifestanti - che affermano di agire per sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni del cambiamento climatico -