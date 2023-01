Ultime Notizie – Arresto Messina Denaro | Mario Mori | “Ora non c’è più Cosa Nostra”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Si chiude un’epoca, per quanto riguarda la mafia operativa organizzata, strutturata. Non esiste più un tessuto connettivo che lega le varie famiglie. Adesso è rimasta qualche area ‘infestata’ dalla cultura mafiosa ma non c’è più“. A commentare l’di Matteoè, all’Adnkronos, il generaleai vertici dei carabinieri del Ros quando venne arrestato il boss Totò Riina. “Totò Riina da me è stato arrestato in 5 mesi, senza pensare ai superiori, ai magistrati, ai condizionamenti. Ci voleva un gruppo di venti persone che dovevano fare solo quello. E allora quando ti metti a cercare il latitante, ci vorranno cinque mesi, un anno e mezzo, ma lo prendi – sottolinea – Trent’anni è ingiustificato, è la dimostrazione che il sistema di ...