Ufficiale | Maresca dirigerà la finale di Supercoppa

L'arbitro della Supercoppa Italiana sarà Fabio Maresca. Milan e Inter si sfideranno mercoledì 18 gennaio (ore 20) a Riad, in Arabia Saudita, con Daniele Chiffi come quarto ufficiale. Attraverso il proprio sito, l'AIA ha reso noti arbitro, assistenti, IV ufficiale, V.A.R, A.V.A.R e assistente di riserva che dirigeranno la Supercoppa 2022/23.