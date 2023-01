UFFICIALE – I convocati di Davide Ballardini per Napoli-Cremonese | 9 assenti

Tutto Napoli

Coppa Italia - Tramite i profili social ufficiali, la Cremonese ha condiviso la listadeiper la sfida contro il Napoli. Comments comments... "vedremo se lunedì o martedì verremodi nuovo per affrontare i temi e ci riserviamo in ... È quanto si legge nel decreto Carburanti, pubblicato in Gazzetta. Gli oneri derivanti dalla ... UFFICIALE - Cremonese, i convocati per Napoli: ben 9 assenze per Ballardini! Coppa Italia – Tramite i profili social ufficiali, la Cremonese ha condiviso la lista ufficiale dei convocati per la sfida contro il Napoli. Mister #Ballardini ha convocato 20 grigiorossi per #Nap ...ForzAzzurri.net - I convocati di Davide Ballardini per la partita Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa ...