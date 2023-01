Udinese | Pereyra | «Ritiro? Dobbiamo ritrovarci»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le parole di Roberto, centrocampista argentino dell’, sulimposto da Sottil. I dettagli Robertoha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’contro il Bologna. PAROLE – «Abbiamo perso una partita che fa male, parleremo in settimana con il gruppo, ci sta mancando qualcosa ecapire cosa. Abbiamo deciso di andare in, per ritrovare il gruppo che tante soddisfazioni aveva dato. Mancano un po’ di cose,analizzare tutti quanti assieme cosa. Sarà sicuramente una cosa positiva, domenicaandare a vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

