Ucraina | Usa | al via addestramento militare avanzato forze Kiev

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Washington, 16 gen. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno dato il via a un programma didellearmate dell'. A darne notizia il generale Mark A. Milley, presidente dei capi di stato maggiore congiunti degli Stati Uniti, affermando che l'è iniziato ieri presso l'area di Grafenwoehr in Germania e continuerà per cinque o sei settimane. Secondo quanto scrive il Washington Post, nella fase iniziale dell'saranno coinvolti 500 soldati. L'obiettivo è quello di addestrarli all'uso di armi combinate ''per massimizzare la violenza che infliggono", secondo il Washington Post. ''Vogliamo che gli ucraini abbiano la capacità di difendere con successo il loro paese - ha detto Milley -. L'...

