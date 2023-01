Ucraina | sale a 40 il bilancio delle vittime dell' attacco a Dnipro

Agenzia ANSA

salito ad almeno 35 il bilancio dei morti dell'attacco russo di sabato a un condominio di Dnipro: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, ..."Ci sono ancora persone sotto le macerie", "anche se con il procedere dei soccorsi il numero dei morti". "Oggi in, più che mai, sentiamo di pagare per la libertà un prezzo molto alto", ... Ucraina: sale a 35 bilancio vittime attacco russo a Dnipro - Mondo E' salito ad almeno 35 il bilancio dei morti dell'attacco russo di sabato a un condominio di Dnipro: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, r ...