Ucraina | sale a 35 morti bilancio raid Russia su Dnipro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Kiev, 16 gen. (Adnkronos) - E' salito a 35ildell'attacco missilistico dellache ha colpito un condominio a, in. Lo ha confermato su Telegram il governatore regionale diValentyn Reznichenko. ''L'operazione di soccorso e di salvataggio astanno andando avanti da almeno 40 ore. Di notte, i soccorritori hanno estratto altridal condominio distrutto da un missile russo'', ha detto Reznichenko, aggiungendo che ''in questo momento, l'attacco del nemico è costato la vita a 35 abitanti dell'edificio. Tra loro ci sono due bambini''. Il governatore ha poi aggiunto che ''39 persone sono state salvate e 75 sono state ferite. Tra i feriti si contano 14 bambini''. Resta invece ''ignoto il destino di altri 35 ...

