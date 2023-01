Adnkronos

Leggi anche, al via esercitazioni militari aeree congiunte Russia - Bielorussia, Zelensky: "Dateci armi per fermare terrore Russia", missili Russia su palazzo Dnipro - Video ...Aumenta a 35 il bilancio dei morti dopo l'attacco russo. Lo ha confermato il governatore regionale Valentyn Reznichenko. ''L'operazione di soccorso e di salvataggio a Dnipro stanno andando avanti per ... Ucraina, sale a 35 morti bilancio raid Russia su Dnipro “Solo l’ultimo giorno: missili da crociera contro i condomini (Dnipro); artiglieria contro quartieri residenziali ogni giorno (Kherson); missili balistici (S-300/S-400) – Kharkiv, Kyiv”, si legge anco ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che almeno 25 persone sono morte per l'attacco russo contro un condominio a Dnipro. Zelensky, parlando su telegram dell’ultimo bilancio del raid mi ...