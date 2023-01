Ucraina | Cremlino | i tank forniti dall' Occidente bruceranno | Stoltenberg | più armi a Kiev

(Di lunedì 16 gennaio 2023) 16 gen 11:22nega bombardamento del condominio a Dnipro La Russia ha negato di avere bombardato l'edificio residenziale a Dnipro, in. Le forze armate di Mosca 'non colpiscono edifici ...

RaiNews

"Niente può cambiare questa situazione", ha detto il portavoce del, commentando l'intenzione di alcuni Paesi europei di fornire all'i loro tank. "Questi carri armati sono in fiamme e ...16 gen 11:17: tank forniti da Occidente a"bruceranno" 'Le forniture occidentali di mezzi pesanti all'non riusciranno a cambiare la situazione sul terreno. Questi carri ... Salgono a 37 i morti a Dnipro. Zelensky: silenzio codardo del popolo russo. Cremlino nega l'attacco ROMA È probabile che il Cremlino voglia "condurre un'azione decisiva nei prossimi sei mesi" per riprendere il controllo della situazione in Ucraina dopo una serie di… Leggi ...Le forze russe non attaccano le zone residenziali e infrastrutture civili dell'Ucraina. Ad affermarlo nel corso di una conferenza ...