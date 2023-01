Ucraina | almeno 30 morti per il raid su Dnipro Zelensky | ' Silenzio codardo' del popolo russo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) - 'L'attacco ha raggiunto i suoi obiettivi', fa sapere Mosca, mentre il presidente Putin afferma che in'tutto procede come previsto'. A Kherson, denuncia Kiev, centrati i locali della Croce ...

- 'L'attacco ha raggiunto i suoi obiettivi', fa sapere Mosca, mentre il presidente Putin afferma che in'tutto procede come previsto'. A Kherson, denuncia Kiev, centrati i locali della Croce Rossa dove è divampato un ......al quotidiano tedesco il giorno dopo un'ondata di attacchi russi in tutta l'che - ricorda Al Jazeera - hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture critiche provocando la morte di... Nell'attacco a Dnipro almeno 35 morti. Zelensky: "Silenzio codardo del popolo russo" Almeno 5 i morti, decine i feriti Un missile russo ha colpito un condominio a a Dnipro, nel sudest dell’Ucraina, distruggendo una sezione nel palazzo. Le immagini girate con drone mostrano una parte d ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che almeno 25 persone sono morte per l'attacco russo contro un condominio a Dnipro. Zelensky, parlando su telegram dell’ultimo bilancio del raid mi ...